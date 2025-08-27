Экс-чемпион WBC, обвиняемый в связи с наркокартелем, освобождён из-под стражи в Мексике

39-летний бывший чемпион мира по версии WBC в среднем весе мексиканец Хулио Сезара Чавес-младший был освобождён из-под стражи в Мексике, куда его экстрадировали из США за возможную связь с наркокартелем «Синалоа». Об этом сообщает ESPN.

По информации источника, Чавес был освобождён после того, как судья в городе Эрмосильо на севере Мексики заявил, что ему не придётся оставаться под стражей в ожидании суда, но ему будет запрещено покидать Мексику.

Отмечается также, что судья установил трёхмесячный срок для дальнейшего расследования дела.

Ранее стало известно, что прокуратура Мексики считает, что Чавес-младший выполнял приказы Нестора Исидро Переса Саласа, более известного как Эль Нини, который считался одним из самых известных киллеров картеля.