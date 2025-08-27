Скидки
Сергей Павлович перенёс операцию после победы над Кортес-Акостой

Российский боец тяжёлого веса (до 120 кг) UFC Сергей Павлович перенёс операцию после поединка с американцем Вальдо Кортес-Акостой, состоявшегося 23 августа на турнире UFC Fight Night 257 в Шанхае (Китай). Об этом спортсмен сообщил в социальных сетях.

«Операция прошла хорошо. Теперь этап реабилитации», — написал Павлович.

Фото: из личного архива Сергея Павловича

Сергею Павловичу 33 года. Россиянин дебютировал в UFC в 2018 году. В ноябре 2023 года Павлович сразился за временный титул организации, но уступил техническим нокаутом британцу Тому Аспиналлу. Всего на его счету в организации восемь побед и три поражения.

