Исраил Мадримов объяснил, почему Кроуфорд может досрочно проиграть Канело

Бывший чемпион мира узбекистанец Исраил Мадримов высказался о предстоящем поединке между Саулем Альваресом и Теренсом Кроуфордом, который состоится 14 сентября в Лас-Вегасе (США).

«Если Кроуфорд не наберет лишний вес, он может победить. Есть шанс. Если у него не будет лишнего веса, то 50 на 50. Кроуфорд может победить, то же касается и Канело. Если Теренс наберёт слишком много, будет тяжело. В таком случае Канело может даже победить досрочно», – сказал Мадримов в интервью YouTube-каналу Fight Hub TV.

Подготовка Кроуфорда к бою против Канело