Антонио Тарвер объяснил, что определит исход боя Канело — Кроуфорд

Бывший абсолютный чемпион мира американец Антонио Тарвер высказался о предстоящем поединке между Саулем Альваресом и Теренсом Кроуфордом, который состоится 14 сентября в Лас-Вегасе (США).

«Может ли Кроуфорд потрясти Канело? Это ключевой момент. Потому что вы не нокаутируете, если не можете потрясти. Если Кроуфорду предстоит пройти 12 изнурительных раундов с таким мощным бойцом, как Канело, то ему нужно сделать ставку на бокс — уклоняться, наносить атаку и уходить. Ни в коем случае не оставаться перед Канело, чтобы оказаться у канатов. Это путь к победе. Его действия должен быть выверены. Потому что Канело нужен всего один удар», — сказал Тарвер в интервью YouTube-каналу Fight Hub TV.

