О’Мэлли: не вижу захватывающих боёв с Чимаевым, кого против него ставить?

Бывший обладатель титула UFC американец Шон О’Мэлли высказался о новом чемпионе организации в среднем весе (до 84 кг) Хамзате Чимаеве.

«Честно, я не вижу никого, кто бы продержался столько же, сколько дю Плесси. Дрикус выжил, и это уже впечатляет. Хамзат – убийца.

Я просто не вижу захватывающих боёв в будущем. Конечно, будут громкие противостояния, потому что Хамзат — звезда. Но вопрос в том, кого против него ставить?» – приводит слова О'Мэлли издание MMA Fighting.

