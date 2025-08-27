Скидки
О’Мэлли: не вижу захватывающих боёв с Чимаевым, кого против него ставить?

Бывший обладатель титула UFC американец Шон О’Мэлли высказался о новом чемпионе организации в среднем весе (до 84 кг) Хамзате Чимаеве.

«Честно, я не вижу никого, кто бы продержался столько же, сколько дю Плесси. Дрикус выжил, и это уже впечатляет. Хамзат – убийца.

Я просто не вижу захватывающих боёв в будущем. Конечно, будут громкие противостояния, потому что Хамзат — звезда. Но вопрос в том, кого против него ставить?» – приводит слова О'Мэлли издание MMA Fighting.

Ранее экс-чемпион UFC Майкл Биспинг назвал единственного бойца, способного победить Чимаева.

