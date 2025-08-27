Боец Яхьяев одержал победу в Претендентской серии и получил контракт с UFC

В ночь с 26 на 27 августа в Лас-Вегасе (США) состоялся очередной турнир Претендентской серии Даны Уайта. В рамках вечера выступил уроженец Чеченской Республики Абдул-Рахман Яхьяев, представляющий Турцию. Яхьяев в лимите полутяжёлого веса (до 93 кг) встретился с американцем Аликом Лоренцем, одержав победу техническим нокаутом в первом раунде и получив контракт с UFC.

Абдул-Рахману Яхьяеву 28 лет. Дебютировал как профессиональный боец смешанного стиля в 2019 году. Всего на его счету восемь побед и два поражения.

Ранее на UFC 319 дебютировал ещё один выходец из Претендентской серии Байсангур Сусуркаев.

