Кормье — о Джонсе: он решил сделать то, что не должен был, чтобы возвыситься в боях

Экс-чемпион UFC в двух весовых категориях, а ныне член Зала славы американец Даниэль Кормье высказался о бывшем сопернике соотечественнике Джоне Джонсе, намекнув на его допинг-скандалы.

«Если меня спрашивают о Джоне Джонсе, я говорю правду. Реальность такова, что я всегда буду отдавать ему должное за то, что это самый жёсткий парень, с которым я дрался, и один из умнейших парней в клетке.

Но я не собираюсь говорить, что он один из четырёх величайших бойцов, потому что в его карьере был момент, когда он решил сделать то, что не должен был, чтобы возвыситься в боях», — сказал Кормье в эфире ESPN.