«История должна завершиться в России». Кремлёв — о трилогии Бивола и Бетербиева

«История должна завершиться в России». Кремлёв — о трилогии Бивола и Бетербиева
Президент Международной боксёрской Ассоциации (IBA) Умар Кремлёв высказался о возможной трилогии между россиянами Дмитрием Биволом и Артуром Бетербиевым.

«Мы считаем, что трилогия между Биволом и Бетербиевым всё ещё актуальна. Это не просто поединок. Это историческое событие для всего мирового бокса. Это два абсолютных чемпиона, которые уже написали историю бокса, наши воспитанники, выходцы из российской школы. И их трилогия должна завершиться здесь, в России. Сейчас есть нюансы: Дмитрий восстанавливается, но это временные обстоятельства. Мы создали все условия для организации этого боя, и я надеюсь, что фанаты увидят это шоу.

Саудовская Аравия не просто партнёр, а стратегический союзник, который разделяет наши амбиции по развитию бокса как глобального спортивного явления. Их готовность поддержать проведение третьего боя Бивола и Бетербиева в России — это осознанный шаг, подтверждающий взаимное уважение и общие цели. Мы говорим не только о трилогии, которая должна поставить точку в этом легендарном противостоянии, но и о долгосрочном сотрудничестве. Сейчас мы обсуждаем несколько совместных проектов, включая турниры и обмен опытом. И я уверен, что скоро мы анонсируем инициативы, которые по-настоящему удивят спортивный мир», — сказал Умар Кремлёв в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Сергеем Сорокиным.

Менеджер Бивола сделал заявление о трилогии с Бетербиевым
