Хейни: если кто-то и способен победить Канело, то это Кроуфорд

Хейни: если кто-то и способен победить Канело, то это Кроуфорд
Бывший чемпион мира в двух весовых категориях американец Девин Хейни высказался о предстоящем поединке между мексиканцем Саулем Альваресом и соотечественником Теренсом Кроуфордом, который состоится 14 сентября в Лас-Вегасе (США).

«У Кроуфорда есть навыки и дисциплина, нужные для победы. Но это есть и у Канело, плюс габариты. Хороший бой, рад, что Кроуфорд получил его.

Мой отец ставит на победу Кроуфорда. Я тоже выберу его. Но будет ли это легко? Нет. Но если кто-то и может это сделать, так это Кроуфорд», — приводит слова Хейни издание The Ring.

