Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

Бывший тренер Головкина: Кроуфорд должен избить Канело, иначе его ограбят

Бывший тренер Головкина: Кроуфорд должен избить Канело, иначе его ограбят
Комментарии

Абель Санчес, бывший тренер казахстанца Геннадия Головкина, высказался о предстоящем поединке между Саулем Альваресом и Теренсом Кроуфордом, который состоится 14 сентября в Лас-Вегасе (США).

По мнению Санчеса, Кроуфорду не отдадут победу, если поединок получится конкурентным.

«Он должен избить Канело, потому что Канело не ограбят. Это не будет подарок судьбы. Ему придётся избить его, чтобы не осталось вопросов. Если же они останутся, то нас всех ограбят, и его тоже ограбят», — сказал Санчес в интервью YouTube-каналу Fighthype.com.

Материалы по теме
Экс-чемпион: скоро Канело поймёт, что Кроуфорд — величайший, как Али и Шугар Рэй Робинсон

Подготовка Теренса Кроуфорда к поединку против Сауля «Канело» Альвареса

Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android