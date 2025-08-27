Бывший тренер Головкина: Кроуфорд должен избить Канело, иначе его ограбят

Абель Санчес, бывший тренер казахстанца Геннадия Головкина, высказался о предстоящем поединке между Саулем Альваресом и Теренсом Кроуфордом, который состоится 14 сентября в Лас-Вегасе (США).

По мнению Санчеса, Кроуфорду не отдадут победу, если поединок получится конкурентным.

«Он должен избить Канело, потому что Канело не ограбят. Это не будет подарок судьбы. Ему придётся избить его, чтобы не осталось вопросов. Если же они останутся, то нас всех ограбят, и его тоже ограбят», — сказал Санчес в интервью YouTube-каналу Fighthype.com.

Подготовка Теренса Кроуфорда к поединку против Сауля «Канело» Альвареса