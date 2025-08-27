Умар Кремлёв: Джон Джонс в Москве увидел главное — в России бокс живёт в сердцах людей

Глава Международной боксёрской ассоциации (IBA) Умар Кремлёв высказался о приезде в Россию бывшего чемпиона UFC в двух весовых категориях американца Джона Джонса.

«Мы открыты для всех чемпионов и всегда рады видеть лучших спортсменов в России. У нас прекрасная страна с гостеприимными людьми и богатой спортивной историей. И мы готовы показать это всему миру. Спорт не знает границ, и бокс не исключение. Когда Джон Джонс приезжал в Москву, он увидел главное — в России бокс живёт в сердцах людей. Наши болельщики, наша энергетика, наша страсть к спорту делают каждый турнир событием. IBA сегодня — это платформа для исторических поединков. Мы открыты к сотрудничеству со всеми: и с действующими чемпионами, и с легендами спорта. Мы готовы вести переговоры и приглашать их на наши турниры, предоставляя возможность сражаться за пояса IBA и титулы других ведущих организаций. Что касается Мэнни Пакьяо, мы всегда открыты к сотрудничеству и готовы рассмотреть любые варианты для организации значимых боёв с его участием, чтобы подарить фанатам удовольствие от зрелищности настоящего бокса мирового уровня», — сказал Умар Кремлёв в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Сергеем Сорокиным.