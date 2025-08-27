Скидки
Шамиль Завуров: не вижу соперников для Чимаева в UFC

Российский боец смешанного стиля Шамиль Завуров прокомментировал победу Хамзата Чимаева в поединке с Дрикусом дю Плесси, состоявшемся 17 августа на турнире UFC 319 в Чикаго (США). Напомним, Чимаев победил единогласным судейским решением и стал новым чемпионом в среднем весе (до 84 кг).

«Чимаев победил в стиле Хабиба? У Хамзата свой стиль, он всегда так работал – валил соперника и бил. В трёхраундовых боях он сразу начинал агрессивно и пытался удосрочить. Хамзат работал правильно и умно. Это не стиль Хабиба, это стиль самого Чимаева. Он разобрал всех, на данный момент я не вижу соперников для него в UFC», – приводит слова Завурова «РБ Спорт».

