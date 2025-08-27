Скидки
Бокс/ММА Новости

Карл Фроч: Уайлдеру и Джошуа больше не стоит выходить в ринг

Карл Фроч: Уайлдеру и Джошуа больше не стоит выходить в ринг
Бывший чемпион мира британец Карл Фроч считает, что звёздные супертяжеловесы Деонтей Уайлдер и Энтони Джошуа должны завершить карьеру.

«Мне неинтересно смотреть бои Уайлдера, с учётом того, что я видел. Похоже, его ударная мощь ушла, ноги тоже уже не те, а когда он пропускает удары, ему становится тяжело. Я просто не понимаю, зачем бойцам продолжать и портить своё наследие. То же касается и Джошуа. Я считаю, что им не стоит выходить в ринг», — сказал Фроч на своём YouTube-канале.

Ранее саудовский промоутер Турки Аль аш-Шейх сообщил, что работает над организацией боя Фьюри — Джошуа.

