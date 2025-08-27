Скидки
Бокс/ММА

Асланбек Бадаев: думаю, Сергей Павлович — в одной-двух победах от титульного боя
Вице-президент ACA Асланбек Бадаев прокомментировал победу российского тяжеловеса Сергея Павловича в поединке с американцем Вальдо Кортесом-Акостой, состоявшемся 23 августа на турнире UFC Fight Night 257 в Шанхае (Китай).

«Павлович — молодец, что побеждает. Это очень важно. Из минусов можно отметить, что Сергей будто потерял «инстинкт убийцы». Что-то надломилось или после Аспиналла, или после Волкова. Нет прежней остроты, хищного настроя. При этом спокойно побеждает, пусть и без блеска. Это важно. Если ты выигрываешь, значит, приближаешься к титульному бою. Думаю, Сергей — в одной-двух победах от титульного боя. Пройдёт чемпионский поединок между Ганом и Аспиналлом. Следующими за титул подерутся Волков или Алмейда. А потом уже будет Павлович. Главное — сохранять победное шествие и ждать своего шанса. В плане зрелища, думаю, с такой ударной мощью, нужно чаще её применять. Возможно, Сергей скоро придёт в себя, вернётся в былую версию. Это будет для него хорошо, чтобы лига его продвигала», — сказал Асланбек Бадаев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Сергеем Сорокиным.

