Мойкано: не думаю, что у Царукяна есть мораль

Экс-претендент на титул чемпиона UFC в лёгком весе Ренато Мойкано высказался о втором номере рейтинга UFC, российском бойце Армане Царукяне.

«Не считаю, что Арман Царукян настолько хорош, как о нём говорят. Думаю, Илия Топурия без особых проблем разобрал бы его. У меня нет ничего против Армана, но он он не вызывает у меня симпатии. Это не тот парень, с которым я хотел бы дружить. Он слишком выскоомерен, а я не особо люблю людей, которые считают, что они лучше других.

Да, ты можешь быть сильнее, как боец, но это не делает тебя лучше с точки зрения морали. Мораль – это делать правильные вещи, даже когда никто не видит. И я не думаю, что у него есть мораль, если он может позволить себе угрозы другим», — приводит слова Мойкано Red Corner MMA.

Напомним, в своём последнем бою, состоявшемся в апреле 2024 года на турнире UFC 300, Царукян победил единогласным судейским решением бразильского экс-чемпиона Чарльза Оливейру.