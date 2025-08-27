Скидки
Бокс/ММА

Царукян выступит на турнире по бразильскому джиу-джитсу в Москве

Второй номер рейтинга UFC в лёгком весе, который представляет Россию и Армению, Арман Царукян в социальных сетях объявил, что примет участие на турнире по бразильскому джиу-джитсу ACB JJ 18, посвящённом памяти Алила Газиева, в Москве 19 сентября.

Соперник российского атлета на данный момент не назван.

Сейчас Арману 28 лет. Спортсмен дебютировал как профессиональный боец смешанного стиля в 2015 году, с 2019-го выступает в UFC. На счету Царукяна в ММА 22 победы и три поражения.

В последнем поединке, который состоялся 14 апреля 2024 года на турнире UFC 300, Арман оказался сильнее бразильского бойца Чарльза Оливейры раздельным решением.

