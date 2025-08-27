Чемпион WWE затроллил фанатов в Манчестере, надев футболку «Тоттенхэма»

44-летний ирландский рестлер и командный чемпион Raw промоушена World Wrestling Entertainment (WWE) Финн Балор во время хаус-шоу в Манчестере поиздевался над местными фанатами.

Финн вместе со своей группировкой «Судный день» готовился к поединку и не упустил момент затроллить местных фанатов. Балор, отыгрывающий роль хилла, надел джерси «Тоттенхэм Хотспур», фанатом которого является, а затем взял распечатанный кубок Лиги Европы, который лондонцы выиграли 21 мая 2025-го, одолев «Манчестер Юнайтед» со счётом 1:0.

Затем он взял плакат, на котором было написано «Тоттенхэм» выиграл у «Сити» со счётом 2:0», отсылая к матчу 2-го тура английской Премьер-лиги (АПЛ).

Ранее его партнёр по команде и обладатель титула Джей Ди Макдона в Ньюкасле затроллил местных фанатов с помощью майки «Ливерпуля» и имени Александера Исака.