Тим Цзю может не вернуться в ринг до конца 2025 года

Джордж Роуз, промоутер австралийского боксера Тима Цзю, сообщил, что его клиент может не вернуться на профессиональный ринг до конца 2025 года.
«Я не против, чтобы Тим взял паузу и отдохнул. Он очень любит драться по четыре-пять раз за год и любит тренироваться. Он никогда не отдыхал подолгу, но сейчас у него есть возможность не спешить с возвращением. Думаю, для Тима долгий отдых — это полгода. Думаю, мы вряд ли будем спешить, чтобы Тим успел подраться еще один раз до конца 2025 года», — приводит слова Роуза BoxingScene.
В последнем поединке Тимофей техническим нокаутом проиграл чемпиону WBC в первом среднем весе (до 69,9 кг) американцу Себастьяну Фундоре.