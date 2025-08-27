Видео: Борральо вместе с сыном отработал добивания перед боем с Имавовым

Шестой номер рейтинга UFC в среднем весе бразилец Кайо Борральо опубликовал в социальных сетях видеоролик из тренировочного лагеря перед поединком с первым номером рейтинга среднего веса (до 84 кг) французом Нассурдином Имавовым.

Кайо на видеоролике отрабатывает удары локтями в партере на груше, в чём ему помогает его маленький ребёнок.

Кайо Борральо 32 года. Бразилец дебютировал как профессионал в 2014 году, с 2022-го выступает в UFC. В последнем бою на UFC on ESPN 62 в августе победил единогласным судейским решением американского экс-претендента Джареда Каннонье. Всего на его счету 17 побед и одно поражение.