Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

Видео: Борральо вместе с сыном отработал добивания перед боем с Имавовым

Видео: Борральо вместе с сыном отработал добивания перед боем с Имавовым
Комментарии

Шестой номер рейтинга UFC в среднем весе бразилец Кайо Борральо опубликовал в социальных сетях видеоролик из тренировочного лагеря перед поединком с первым номером рейтинга среднего веса (до 84 кг) французом Нассурдином Имавовым.

UFC 2025. UFC Fight Night 258, Париж, Франция
Нассурдин Имавов — Кайо Борральо
07 сентября 2025, воскресенье. 00:30 МСК
Нассурдин Имавов
Не началось
Кайо Борральо

Кайо на видеоролике отрабатывает удары локтями в партере на груше, в чём ему помогает его маленький ребёнок.

Кайо Борральо 32 года. Бразилец дебютировал как профессионал в 2014 году, с 2022-го выступает в UFC. В последнем бою на UFC on ESPN 62 в августе победил единогласным судейским решением американского экс-претендента Джареда Каннонье. Всего на его счету 17 побед и одно поражение.

Материалы по теме
Трэш-ток UFC выродился в банальное враньё. Как деградировало необычное искусство
Трэш-ток UFC выродился в банальное враньё. Как деградировало необычное искусство
Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android