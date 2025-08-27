Скидки
Главная Бокс/ММА Новости

Магомед Курбанов дисквалифицирован на три года за нарушение антидопинговых правил

Магомед Курбанов дисквалифицирован на три года за нарушение антидопинговых правил
29-летний бывший чемпион по версиям WBO International и WBO Inter-Continental в первом среднем весе россиянин Магомед Курбанов был отстранён на три года за нарушение антидопинговых правил. Об этом сообщает официальный сайт Российского антидопингового агентства (РУСАДА).

Спортсмен отстранён с даты вынесения решения — 1 августа 2025 года, с зачетом отбытого срока временного отстранения, а именно — с 24 июля 2025 года.

В последнем поединке Магомед Курбанов встречался с соотечественником Павлом Сосулиным. Напомним, поединок продлился все 12 раундов и завершился победой Павла раздельным решением судей (116-112, 112-116, 115-113). Также отметим, что Сосулин одержал 12-ю победу подряд, не потерпев ни одного поражения в качестве профессионала. А для Магомеда это поражение стало вторым в карьере.

Дальше — только Кроуфорд? Сосулин разбил соотечественника и шагнул к поясу
Дальше — только Кроуфорд? Сосулин разбил соотечественника и шагнул к поясу
