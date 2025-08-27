Вадим Немков продлил контракт с PFL

Экс-чемпион Bellator в полутяжёлом весе (до 93 кг) россиянин Вадим Немков подписал новый контракт с лигой PFL. Об этом сообщает «Ушатайка» со ссылкой на слова спортсмена.

Вадиму Немкову 32 года. Россиянин дебютировал как профессиональный боец смешанного стиля в 2013 году. В августе 2020-го сразился за титул Bellator в полутяжёлом весе, нокаутировав американца Райана Бейдера, после чего провёл четыре защиты. С 2024 года выступает в тяжёлом весе (до 120 кг).

Ранее Дана Уайт оценил перспективы подписания контракта с Немковым, отметив, что этот вопрос пока не обсуждался. В последнем поединке Немков победил Тимоти Джонсона.