Топурия не выступит на турнире UFC 322 — инсайдер

Топурия не выступит на турнире UFC 322 — инсайдер
Комментарии

28-летний непобеждённый обладатель чемпионского титула UFC в лёгком весе (до 70 кг) испано-грузин Илия Топурия не выступит на турнире UFC 322. Об этом сообщил журналист Альваро Колменеро.

Ранее в прессе появилась информация, что на этом турнире может пройти поединок Топурии и Джастина Гэтжи.

«Многие писали мне с вопросом, правда ли, что Топурия подерётся в Нью-Йорке. Насколько мне известно, ответ — нет. Я надеюсь, что Топурия сможет выступить в январе или феврале», — написал Колменеро в своих социальных сетях.

Напомним, в последнем бою, который возглавил турнир UFC 317, Топурия победил нокаутом в первом раунде бразильца Чарльза Оливейру. Таким образом, Матадор стал новым чемпионом UFC в лёгком весе.

«Плевок в лицо своим принципам». Почему Пимблетт не должен получить бой с Топурией
«Плевок в лицо своим принципам». Почему Пимблетт не должен получить бой с Топурией
