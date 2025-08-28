Видео: Ислам Махачев скачет на лошади

33-летний бывший чемпион UFC в лёгком весе россиянин Ислам Махачев выложил в социальных сетях видеоролик, на котором скачет на лошади.

Свой следующий поединок российский боец проведёт с действующим чемпионом полусреднего веса австралийцем Джеком Делла Маддаленой. Предполагается, что их бой станет главным событием турнира UFC 322, который состоится в ноябре в Нью-Йорке (США).

В своём последнем поединке Ислам защищал чемпионство в лёгком весе в бою с бразильцем Ренато Майкано, которого победил болевым приёмом, поставив рекорд по последовательным защитам титула в лёгком весе. После пояс стал вакантным.