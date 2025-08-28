В команде Махачева оценили вероятность боя Ислама с Хамзатом Чимаевым

Основатель агентства Dominance MMA Management Али Абдель-Азиз, являющийся также менеджером бывшего чемпиона UFC в лёгком весе россиянина Ислама Махачева, категорично высказался о потенциальном поединке своего подопечного с 31-летним непобеждённым обладателем титула UFC в среднем весе, который представляет ОАЭ, Хамзатом Чимаевым.

«Этот поединок никогда не случится. Хамзат слишком большой, и я не думаю, что он когда-либо снова сможет согнать в полусредний вес. Ислам и Хамзат знают друг друга, они из одного региона, поэтому, честно говоря, этот бой совершенно лишён смысла», — приводит слова Абдель-Азиза аккаунт Red Corner MMA в социальной сети X.