Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

В команде Махачева оценили вероятность боя Ислама с Хамзатом Чимаевым

В команде Махачева оценили вероятность боя Ислама с Хамзатом Чимаевым
Комментарии

Основатель агентства Dominance MMA Management Али Абдель-Азиз, являющийся также менеджером бывшего чемпиона UFC в лёгком весе россиянина Ислама Махачева, категорично высказался о потенциальном поединке своего подопечного с 31-летним непобеждённым обладателем титула UFC в среднем весе, который представляет ОАЭ, Хамзатом Чимаевым.

«Этот поединок никогда не случится. Хамзат слишком большой, и я не думаю, что он когда-либо снова сможет согнать в полусредний вес. Ислам и Хамзат знают друг друга, они из одного региона, поэтому, честно говоря, этот бой совершенно лишён смысла», — приводит слова Абдель-Азиза аккаунт Red Corner MMA в социальной сети X.

Материалы по теме
«Ислам в невероятно сложной ситуации». Махачев загнал себя в угол в погоне за наследием?
«Ислам в невероятно сложной ситуации». Махачев загнал себя в угол в погоне за наследием?
Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android