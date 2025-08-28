Скидки
Абдель-Азиз: будет правильно дать Гэтжи бой за титул UFC

Абдель-Азиз: будет правильно дать Гэтжи бой за титул UFC
Али Абдель-Азиз, менеджер американского бойца легкого веса (до 70 кг) UFC Джастина Гэтжи, считает, что его подопечный должен стать следующим претендентом на чемпионский титул.

«Ничего не изменилось. Джастин стоит на своем, и я поддерживаю его в этом на все сто. Правильно будет дать ему титульный бой. UFC могут отплатить ему боем за титул с Илией Топурией за все, что он сделал», — сказал Абдель-Азиз в интервью YouTube-каналу Submission Radio.

Напомним, последний бой Гэтжи провел на турнире UFC 313 в марте, победив судейским решением в реванше азербайджанца Рафаэля Физиева.

