Абдель-Азиз: будет правильно дать Гэтжи бой за титул UFC

Али Абдель-Азиз, менеджер американского бойца легкого веса (до 70 кг) UFC Джастина Гэтжи, считает, что его подопечный должен стать следующим претендентом на чемпионский титул.

«Ничего не изменилось. Джастин стоит на своем, и я поддерживаю его в этом на все сто. Правильно будет дать ему титульный бой. UFC могут отплатить ему боем за титул с Илией Топурией за все, что он сделал», — сказал Абдель-Азиз в интервью YouTube-каналу Submission Radio.

Напомним, последний бой Гэтжи провел на турнире UFC 313 в марте, победив судейским решением в реванше азербайджанца Рафаэля Физиева.

Материалы по теме Майкл Чендлер назвал бойца UFC, у которого есть наибольшие шансы побить Илию Топурию

Джастин Гэтжи гуляет в женском платье