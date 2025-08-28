Скидки
Бокс/ММА Новости

«Ни на секунду не верю». Кормье — о прогнозе Хабиба на возможный бой Топурия — Царукян

«Ни на секунду не верю». Кормье — о прогнозе Хабиба на возможный бой Топурия — Царукян
Член Зала славы UFC, а также бывший двойной чемпион UFC в полутяжёлом и тяжёлом весе американец Даниэль Кормье не согласился со своим другом россиянином Хабибом Нурмагомедовым, который заявил, что в потенциальном поединке между Арманом Царукяном и Илией Топурией победу одержит Ахалкалакец с вероятностью в 80%.

«[Расклад сил от Хабиба в потенциальном бою Царукяна и Топурии] 80% на 20% — это безумие. Такие шансы можно было бы себе представить только в том случае, если мы говорим о поединке, в котором должен принять участие сам Хабиб или Джон Джонс. Они — единственные, кто прошли через эту игру, не проиграв. Я ни на секунду не верю [в прогноз Хабиба]. И совершенно не согласен с ним в этом вопросе. Нет ни одного парня, который, на мой взгляд, мог бы победить Топурию 8 раз из 10», — приводит слова Кормье аккаунт Red Corner MMA в социальной сети X.

«Не вижу шансов». Хабиб дал категоричный прогноз на бой Топурия — Царукян
