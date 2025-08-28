Скидки
Главная Бокс/ММА Новости

«Назовите мне лучший бой». Чейл Соннен предложил соперника для дю Плесси

Бывший претендент на титул UFC, а ныне эксперт и аналитик американец Чейл Соннен считает, что экс-чемпион организации в среднем весе (до 84 кг) южноафриканец Дрикус дю Плесси должен сразиться с бразильцем Пауло Костой в следующем бою.

«Мне очень нравится этот поединок. Несмотря на то что это вызов для Косты, мне кажется, что он справится. Назовите мне лучший бой для Дрикуса. В каком-то смысле это идеальный соперник для него», – сказал Соннен в видео на своём YouTube-канале.

В своём последнем бою, состоявшемся на турнире UFC 318 в Новом Орлеане (США), Коста победил единогласным решением россиянина Романа Копылова.

