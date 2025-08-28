Тони Фергюсон назвал двух бойцов, ради поединков с которыми он готов вернуться в UFC

41-летний бывший обладатель временного чемпионского титула UFC в лёгкой весовой категории (до 70 кг) американец Тони Фергюсон назвал двух именитых бойцов, ради поединков с которыми он готов вернуться в североамериканский промоушен.

«Единственные два поединка, которые я хотел бы провести [в UFC], это бой либо с Конором Макгрегором, либо с Хабибером. Понимаете? Сразу [подерусь с Хабибом], как только тот закончит свой мировой тур.

У нас есть кое-какие незавершённые дела, но я не думаю, что они когда-либо будут со мной драться. Мне кажется, что они этого не хотят», — приводит слова Фергюсона портал Bloody Elbow.