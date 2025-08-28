Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

Чарльз Оливейра: 11 октября я снова заставляю всех критиков заткнуться

Чарльз Оливейра: 11 октября я снова заставляю всех критиков заткнуться
Комментарии

35-летний бывший чемпион UFC в лёгком весе бразилец Чарльз Оливейра объяснил, почему решил принять поединок против представителя Азербайджана Рафаэля Физиева спустя 3,5 месяца после поражения нокаутом в бою с испано-грузином Илией Топурией.

«Многие фанаты считают ошибкой то, что я принял бой с Физиевым на турнире в Бразилии. Но для меня это будет идеальным раскладом. Вернусь на свою родину, где проведу бой, — это огромное событие. Неважно, одержу ли я победу или проиграю. Важен только сегодняшний день. Поэтому я и попросил матчмейкеров дать мне поединок как можно скорее. 11 октября я снова заставлю всех критиков заткнуться», — приводит слова Оливейры портал AgFight.

Материалы по теме
Физиев: меня будут мотивировать крики фанатов Оливейры: «Ты умрёшь». Люблю быть злодеем
Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android