Чарльз Оливейра: 11 октября я снова заставляю всех критиков заткнуться

35-летний бывший чемпион UFC в лёгком весе бразилец Чарльз Оливейра объяснил, почему решил принять поединок против представителя Азербайджана Рафаэля Физиева спустя 3,5 месяца после поражения нокаутом в бою с испано-грузином Илией Топурией.

«Многие фанаты считают ошибкой то, что я принял бой с Физиевым на турнире в Бразилии. Но для меня это будет идеальным раскладом. Вернусь на свою родину, где проведу бой, — это огромное событие. Неважно, одержу ли я победу или проиграю. Важен только сегодняшний день. Поэтому я и попросил матчмейкеров дать мне поединок как можно скорее. 11 октября я снова заставлю всех критиков заткнуться», — приводит слова Оливейры портал AgFight.