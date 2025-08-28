Шон Стрикленд сообщил, когда хочет провести следующий бой в UFC

Бывший чемпион UFC в среднем весе (до 84 кг) американец Шон Стрикленд заявил о желании выступить на турнире UFC 323, который состоится 7 декабря в Лас-Вегасе (США).

«Декабрь, Вегас. Включите меня в этот кард! Моя дисквалификация закончится в ноябре», – написал Стрикленд в социальных сетях.

В своём последнем бою, состоявшемся в феврале на UFC 312, Стрикленд проиграл единогласным судейским решением в титульном реванше с южноафриканцем Дрикусом дю Плесси.

В июне американец устроил потасовку на турнире Tuff-N-Uff, за что получил 4,5 месяца отстранения от боёв в штате Невада.

