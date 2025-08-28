Фергюсон раскрыл, бой против кого считает одним из самых сложных в карьере. Это не Гэтжи

41-летний бывший обладатель временного чемпионского титула UFC в лёгкой весовой категории (до 70 кг) американец Тони Фергюсон заявил, что считает поединок против соотечественника Брока Джардина, который состоялся 25 сентября 2010 года на турнире PureCombat 12: Champions for Children, одним из самых сложных в своей карьере. Тогда победу одержал Эль-Кукуй техническим нокаутом в четвёртом раунде.

«До того как подписать контракт с UFC, такой бой дал мне Брок Джардин. Поединок против него был первым в моей карьере, в котором было пять раундов. Я согласился выйти на него в последний момент. Мы с ним устроили настоящую вечеринку. Трудно найти запись того боя, но, чёрт возьми, тогда я был на грани поражения.

Никто не рассчитывал на мою победу, но я был готов, вышел, и мы сделали это. Я бился с Броком, после чего попал в UFC. Так что бой против Джардина был одним из самых сложных вызовов в моей карьере», — приводит слова Фергюсона портал Bloody Elbow.