Абдель-Азиз: Чимаев — один из лучших средневесов в истории

Известный менеджер Али Абдель-Азиз прокомментировал победу Хамзата Чимаева в поединке с Дрикусом дю Плесси, состоявшемся 17 августа на турнире UFC 319 в Чикаго (США).

«Сейчас Чимаев – один из лучших средневесов в истории и один из лучших бойцов вне зависимости от весовой категории. Хамзат на пути к великому наследию, но в среднем весе ещё много убийц», — сказал Абдель-Азиз в интервью YouTube-каналу Submission Radio.

Хамзату Чимаеву 31 год. Уроженец Чеченской Республики дебютировал в UFC в 2020 году. В августе 2025-го завоевал чемпионский титул в среднем весе, победив единогласным судейским решением южноафриканца Дрикуса дю Плесси. Всего на его счету в организации девять побед.