Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

Абдель-Азиз: Чимаев — один из лучших средневесов в истории

Абдель-Азиз: Чимаев — один из лучших средневесов в истории
Комментарии

Известный менеджер Али Абдель-Азиз прокомментировал победу Хамзата Чимаева в поединке с Дрикусом дю Плесси, состоявшемся 17 августа на турнире UFC 319 в Чикаго (США).

«Сейчас Чимаев – один из лучших средневесов в истории и один из лучших бойцов вне зависимости от весовой категории. Хамзат на пути к великому наследию, но в среднем весе ещё много убийц», — сказал Абдель-Азиз в интервью YouTube-каналу Submission Radio.

Хамзату Чимаеву 31 год. Уроженец Чеченской Республики дебютировал в UFC в 2020 году. В августе 2025-го завоевал чемпионский титул в среднем весе, победив единогласным судейским решением южноафриканца Дрикуса дю Плесси. Всего на его счету в организации девять побед.

Материалы по теме
Хабиб Нурмагомедов объяснил, почему Чимаев не финишировал дю Плесси
Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android