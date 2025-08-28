Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

Абдель-Азиз сообщил, когда Чимаев проведёт следующий бой

Абдель-Азиз сообщил, когда Чимаев проведёт следующий бой
Комментарии

Али Абдель-Азиз, являющийся менеджером четвёртого номера рейтинга UFC в среднем весе Ренье де Риддера, сообщил, что его подопечный изначально намеревался провести бой с 31-летним непобеждённым обладателем титула UFC в категории до 84 кг Хамзатом Чимаевым в октябре, однако Борз сообщил, что не планирует более выступать в этом году.

«Я общался с UFC. Поэтому если бы Хамзат дрался в октябре, то с ним бился бы Ренье де Риддер. Но Чимаев сказал, что станет выступать в следующем году.

[И матчмейкеры] Они предложили Ренье провести бой против Эрнандеса. Де Риддер сказал мне: «Знаешь что, я не собираюсь ждать Чимаева», — приводит слова Абдель-Азиза портал Bloody Elbow.

Материалы по теме
Чимаева можно считать российским чемпионом UFC? Какие есть нюансы
Чимаева можно считать российским чемпионом UFC? Какие есть нюансы
Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android