Абдель-Азиз сообщил, когда Чимаев проведёт следующий бой

Али Абдель-Азиз, являющийся менеджером четвёртого номера рейтинга UFC в среднем весе Ренье де Риддера, сообщил, что его подопечный изначально намеревался провести бой с 31-летним непобеждённым обладателем титула UFC в категории до 84 кг Хамзатом Чимаевым в октябре, однако Борз сообщил, что не планирует более выступать в этом году.

«Я общался с UFC. Поэтому если бы Хамзат дрался в октябре, то с ним бился бы Ренье де Риддер. Но Чимаев сказал, что станет выступать в следующем году.

[И матчмейкеры] Они предложили Ренье провести бой против Эрнандеса. Де Риддер сказал мне: «Знаешь что, я не собираюсь ждать Чимаева», — приводит слова Абдель-Азиза портал Bloody Elbow.