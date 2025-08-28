Скидки
Экс-чемпион UFC: если вы умны, то отдадите бой за титул в лёгком весе Пимблетту

Экс-чемпион UFC: если вы умны, то отдадите бой за титул в лёгком весе Пимблетту
Бывший чемпион UFC, а ныне комментатор и аналитик, американец Доминик Круз считает, что следующим соперником чемпиона организации в лёгком весе (до 70 кг) грузина Илии Топурии должен стать британец Пэдди Пимблетт.

«Всё крутится вокруг денег. Кто принесёт больше денег? Выбор между тремя парнями — Царукяном, Гэтжи и Пимблеттом. Если вы умны, то отдадите бой за титул Пимблетту. Остальные тоже хороши, но Пимблетт хорошо раскручивает бои, хорошо говорит. Он принесёт компании больше денег», — сказал Круз в интервью MMAJunkie.

Ранее экс-претендент на титул UFC Чейл Соннен выступил за организацию боя Топурия — Пимблетт.

