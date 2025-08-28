В команде Оливейры объяснили выбор Физиева в качестве следующего соперника Чарльза

Диего Лима, являющийся главным тренером 35-летнего бывшего обладателя чемпионского титула UFC в категории до 70 кг бразильца Чарльза Оливейры, объяснил, почему было принято решение принять поединок с 10-м номером рейтинга UFC в лёгком весе, который представляет Азербайджан, Рафаэлем Физиевым.

«Не так важна позиция бойца в рейтинге, как его выступления. Физиев — отличный боец, обладающий нокаутирующей мощью. На мой взгляд, он захочет работать с Чарльзом в стойке. А тот, в свою очередь, должен драться по всем правилам ММА и следовать тому пути, который приведёт его к победе», — приводит слова Лимы портал Sherdog.