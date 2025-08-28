Скидки
Бокс/ММА

Абдель-Азиз жёстко ответил Петру Яну на слова, что Умара Нурмагомедова «пропихивают в UFC»

Абдель-Азиз жёстко ответил Петру Яну на слова, что Умара Нурмагомедова «пропихивают в UFC»
Основатель агентства Dominance MMA Management Али Абдель-Азиз, являющийся также менеджером бывшего претендента на титул UFC в легчайшем весе россиянина Умара Нурмагомедова, отреагировал на резкие слова экс-чемпиона UFC в категории до 61 кг соотечественника Петра Яна, которые тот сказал в адрес его подопечного.

«Пусть Ян заткнётся, чёрт возьми! Хабиб оказал поддержку Умару, когда тот дрался с Мерабом Двалишвили? Умар проиграл по раундам 2-3, хотя многие говорили, что тот победил чемпиона.

«Умар — великий человек, его брат Усман — великий человек. Они оба чемпионы мира. Не надо давить на них из-за фамилии. Хабиб не выходит за них в клетку — они дерутся сами», — сказал Абдель-Азиз в интервью на YouTube-канале Submission Radio.

