Менеджер Анкалаева раскрыл, кто представляет для Магомеда бо́льшую опасность, чем Перейра

Аудио-версия:
Комментарии

Али Абдель-Азиз, являющийся менеджером действующего обладателя титула UFC в полутяжёлом весе россиянина Магомеда Анкалаева, ответил, кто в данный момент представляет для его подопечного бо́льшую угрозу, чем экс-чемпион UFC в категории до 84 кг и до 93 кг бразилец Алекс Перейра.

«Я хочу увидеть, как Анкалаев нокаутирует Алекса Перейру в предстоящем бою, защитит титул, после чего зачистит весь дивизион.

Существует ещё много соперников, с которыми Магомед пока не сражался. Это и Прохазка, и Джамал Хилл, и Карлос Ульберг. Я большой поклонник Карлоса. Говоря откровенно, считаю, что этот парень действительно очень хорош. Мне кажется, что его сильно недооценивают.

Карлос может оказаться для Анкалаева более сложным соперником, чем Алекс Перейра», — приводит слова Абдель-Азиза портал Bloody Elbow.

