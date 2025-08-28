Скидки
Менеджер Евлоева назвал сроки следующего боя россиянина в UFC

Али Абдель-Азиз, менеджер непобеждённого бойца в полулёгком весе (до 65 кг) UFC Мовсара Евлоева, высказался о сроках следующего поединка россиянина.

«Мовсар вернулся к полноценным тренировкам. Вчера я разговаривал с матчмейкером UFC, чтобы забронировать ему поединок в октябре в Катаре. Хотя сейчас ни один бой не имеет смысла для Евлоева… Если UFC даст ему титульный бой, это будет заслуженно», – сказал Абдель-Азиз в интервью на YouTube-канале Submission Radio.

Мовсару Евлоеву 31 год. Россиянин дебютировал как профессиональный боец смешанного стиля в 2014 году, с 2019-го выступает в UFC. В своем последнем бою, состоявшемся на UFC 310 в декабре, Евлоев победил судейским решением американского экс-чемпиона Алджамейна Стерлинга.

Комментарии
