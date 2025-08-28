Скидки
«Он уже не тот, он стал лучше». Доминик Круз выделил легковеса UFC

Комментарии

Бывший чемпион UFC, а ныне комментатор и аналитик, американец Доминик Круз поделился мнением о британском бойце Пэдди Пимблетте.

«Мне нравится Пэдди. Он уже не тот, каким был, когда пришёл сюда. Он стал лучше. Многие забывают, что от боя к бою спортсмены становятся лучше, если обретают уверенность. И он обрёл уверенность. Его уверенность в себе выросла. И когда уверенность растёт, победить такого бойца становится трудно. У него есть это прямо сейчас», — сказал Круз на канале DraftKings в YouTube.

В настоящий момент Пимблетт занимает седьмое место в рейтинге бойцов в лёгком весе UFC.

