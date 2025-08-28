Скидки
Фергюсон: отец спас Хабиба, иначе я бы его избил до рваных ран

Фергюсон: отец спас Хабиба, иначе я бы его избил до рваных ран
41-летний бывший обладатель временного титула UFC в лёгкой весовой категории американец Тони Фергюсон высказался о несостоявшемся поединке с россиянином Хабибом Нурмагомедовым.

«Отец спас Хабиба, иначе я надрал бы ему зад. Избил до крови и рваных ран. Хабиб делал дурацкие вещи: он приехал в Нью-Йорк и заставлял бомжей отжиматься, а сам кидал им деньги, словно они стриптизёрши. Это нелепо», — приводит слова Фергюсона Bloody Elbow.

Напомним, Эль Кукуй и Орёл пытались подраться пять раз, однако каждый раз возникали форс-мажорные обстоятельства, в результате которых их поединок отменялся. В последний раз бойцов пытались свести на турнире UFC 249. Однако ввиду действия запрета на авиаперелёты из-за пандемии коронавируса Хабиб не смог прилететь в США. В результате Тони разделил октагон с Джастином Гэтжи и уступил ему техническим нокаутом в пятом раунде.

