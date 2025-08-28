Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

Теремоана Джуниор ответил, входит ли Усик в число величайших боксёров всех времён

Теремоана Джуниор ответил, входит ли Усик в число величайших боксёров всех времён
Аудио-версия:
Комментарии

Австралийский боксёр Теремоана Джуниор поделился мнением об украинце Александре Усике.

«Полагаю, Усик самый техничный боксёр в дивизионе на данный момент. Мне действительно нравится его стиль и то, как он делает свою работу. Я планирую делать то же самое. Что касается разговоров о величайших боксёрах всех времён, то да, я думаю, что он стоит на одном уровне с такими спортсменами.

Причина, по которой я считаю Мохаммеда Али величайшим, заключается в том, что он делал не только в ринге, но и за его пределами. Это картина целиком. Однако если говорить только о боксе, то да, я верю, что Усик находится в одном ряду с лучшими и является одним из величайших боксёров всех времён», — приводит слова Джуниора BoxingScene.

Материалы по теме
Усик получил вызов от Президента. 52-летний Ибеабучи вернулся в ринг спустя 26 лет
Усик получил вызов от Президента. 52-летний Ибеабучи вернулся в ринг спустя 26 лет

Чисора попросил Усика больше не бить британцев:

Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android