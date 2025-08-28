Теремоана Джуниор ответил, входит ли Усик в число величайших боксёров всех времён

Австралийский боксёр Теремоана Джуниор поделился мнением об украинце Александре Усике.

«Полагаю, Усик самый техничный боксёр в дивизионе на данный момент. Мне действительно нравится его стиль и то, как он делает свою работу. Я планирую делать то же самое. Что касается разговоров о величайших боксёрах всех времён, то да, я думаю, что он стоит на одном уровне с такими спортсменами.

Причина, по которой я считаю Мохаммеда Али величайшим, заключается в том, что он делал не только в ринге, но и за его пределами. Это картина целиком. Однако если говорить только о боксе, то да, я верю, что Усик находится в одном ряду с лучшими и является одним из величайших боксёров всех времён», — приводит слова Джуниора BoxingScene.

Чисора попросил Усика больше не бить британцев: