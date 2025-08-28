Гамрот заявил, что ему предложили схватку по грэпплингу с Царукяном

Польский боец и седьмой номер рейтинга UFC в лёгком весе Матеуш Гамрот сообщил, что ему предложили провести схватку по грэпплингу с Арманом Царукяном.

«Мне снова поступило предложение о схватке по грэпплингу с Арманом. Люди хотят увидеть, как мы сражаемся друг с другом, так что, думаю, нам для начала стоит сделать это в UFC», — написал Гамрот в социальных сетях.

Сейчас Арману 28 лет. Спортсмен дебютировал как профессиональный боец смешанного стиля в 2015 году, с 2019-го выступает в UFC. На счету Царукяна в ММА 22 победы и три поражения.

В последнем поединке, который состоялся 14 апреля 2024 года на турнире UFC 300, Арман оказался сильнее бразильского бойца Чарльза Оливейры раздельным решением судей.