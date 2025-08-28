Скидки
Даррен Тилл назвал единственного соперника для Хамзата Чимаева в UFC

Бывший претендент на титул UFC британец Даррен Тилл высказал мнение, что в настоящий момент соперником чемпиона промоушена Даны Уайта в среднем весе мог бы стать россиянин Ислам Махачев.

«Полагаю, сейчас у него просто нет соперников. Возможно, в полусреднем весе это мог бы быть Ислам Махачев. Это мог бы быть хороший бой», — сказал Тилл на канале Bloody Elbow в YouTube.

Махачев к настоящему моменту в смешанных единоборствах принял участие в 28 поединках, в которых одержал 27 побед (пять – нокаутом) и потерпел одно поражение. В активе Чимаева 15 побед (шесть – нокаутом) и 15 боях.

Россия и Грузия «рулят», а США — на задворках. Как выходцы с Кавказа захватили UFC
Россия и Грузия «рулят», а США — на задворках. Как выходцы с Кавказа захватили UFC

Блогер подарил Чимаеву раритетный «Роллс-Ройс»:

