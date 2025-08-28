Чемпион UFC Мераб Двалишвили обозначил срок для реванша с Петром Яном

Чемпион UFC в легчайшем весе грузин Мераб Двалишвили заявил, что готов сразиться с россиянином Петром Яном в ноябре или декабре после поединка с американцем Кори Сэндхагеном.

«Если я одержу победу, то хотел бы в скором времени подраться вновь. В декабре. Я попрошу UFC об одолжении. Хотел бы, чтобы они подарили мне ещё один бой в декабре или даже в ноябре. Пётр Ян – настоящий претендент на данный момент. Он этого заслуживает. Не хочу заставлять его ждать слишком долго», — сказал Двалишвили в Full Send Podcast.

Бой между Двалишвили и Сэндхагеном состоится 4 октября на UFC 320. Мераб и Пётр уже дрались. Победу единогласным решением судей тогда одержал представитель Грузии.

Как дерётся Пётр Ян: