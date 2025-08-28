Двалишвили: моя цель — драться до 50 лет

Чемпион UFC в легчайшем весе грузин Мераб Двалишвили заявил, что он хочет продолжать выступать до 50 лет.

«Моя цель — драться до 50 лет. Надеюсь, к тому времени я всё ещё смогу быть чемпионом, но это невозможно. Сейчас мне 34. Ещё 16 лет оставаться чемпионом — это невозможно», — сказал Двалишвили в эфире Full Send Podcast.

Представитель Грузии дебютировал как профессиональный боец ММА в 2013 году, а с 2017-го он начал выступать в UFC.

Первые два поединка в престижнейшей организации мира Двалишвили проиграл, после чего вышел на победную серию из 13 боёв. В его активе есть победы над такими бойцами, как Джон Додсон, Жозе Альдо, Пётр Ян, Генри Сехудо, Шон О’Мэлли и Умар Нурмагомедов.