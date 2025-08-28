Скидки
Бокс/ММА Новости

Тилл назвал победителя в потенциальном бою чемпионов UFC Чимаев — Анкалаев

Тилл назвал победителя в потенциальном бою чемпионов UFC Чимаев — Анкалаев
Комментарии

Бывший претендент на титул UFC британец Даррен Тилл высказал мнение, что его приятель чемпион лиги в среднем весе Хамзат Чимаев одолел бы обладателя титула в полутяжёлом весе Магомеда Анкалаева. Как считает Тилл, конкуренцию Чимаеву мог бы составить россиянин Ислам Махачев.

«Анкалаев – чемпион в полутяжёлом дивизионе. Но я считаю, что Хамзат побьёт Анкалаева. Ислам Махачев стал бы непростым вызовом для него», — сказал Тилл на канале Bloody Elbow в YouTube.

В активе Чимаева в смешанных единоборствах в настоящий момент 15 побед (шесть – нокаутом) в 15 боях. Чемпионом UFC он стал после победы в поединке с Дрикусом дю Плесси, который состоялся 16 августа 2025 года на UFC 319.

Чимаев прибыл в ОАЭ с титулом после победы над дю Плесси:

