Двалишвили высказался о возможном реванше с Умаром Нурмагомедовым

Чемпион UFC в легчайшем весе грузин Мераб Двалишвили высказался о потенциальном реванше с Умаром Нурмагомедовым.

«Если он заслужит титульный бой и мы снова подерёмся, я уничтожу его. В этот раз я выбью из него все дерьмо», — сказал Двалишвили в эфире Full Send Podcast.

Представитель Грузии дебютировал как профессиональный боец ММА в 2013 году, а с 2017-го он начал выступать в UFC.

Первые два поединка в престижнейшей организации мира Двалишвили проиграл, после чего вышел на победную серию из 13 боёв. В его активе есть победы над такими бойцами, как Джон Додсон, Жозе Альдо, Пётр Ян, Генри Сехудо, Шон О’Мэлли и Умар Нурмагомедов.