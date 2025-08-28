Боец ММА рассказал, из-за чего люди толстеют

Известный российский боец смешанных единоборств (ММА) Мурад Мачаев дал совет по поводу правильного питания. По словам спортсмена, главное – соблюдать меру и придерживаться баланса.

«Очередной миф, что углеводы – зло. Не углеводы делают тебя толстым, а переедание. Бойцы на «сушке» тоже едят рис. Главное – баланс и количество», — сказал Мачаев на своей странице в социальных сетях.

В общей сложности за время карьеры в смешанных единоборствах Мачаев принял участие в 25 поединках, в которых добыл 22 победы, пять из которых были добыты нокаутом, и потерпел три поражения. В настоящий момент Мачаеву 38 лет.

