Футболист «Спартака» Денисов провёл тренировку под руководством бойца UFC Сергея Павловича

Футболист московского «Спартака» Даниил Денисов провёл тренировку по смешанным единоборствам под руководством известного российского бойца UFC Сергея Павловича. Видео поделилась пресс-служба «Спартака».

Видео можно посмотреть в группе «Спартака» во ВКонтакте.

«Денисов и Павлович провели совместную тренировку! Отец Дани — чемпион России по смешанным единоборствам, именно он передал сыну любовь к этому виду спорта. Организовали Дане тренировку с Сергеем Павловичем — одним из сильнейших российских бойцов и нашим болельщиком, который на днях выиграл важный бой на турнире UFC. Процент выигранных единоборств на поле должен расти на глазах», — говорится в сообщении пресс-службы «Спартака».

Павлович в предыдущем бою, который проходил 23 августа в Шанхае (Китай), встречался с американцем Вальдо Кортес-Акостой и победил его единогласным решением судей.