Дарья Железнякова вернётся в октагон 8 ноября, известна соперница — Ag Fight

Российский боец женского легчайшего дивизиона UFC 29-летняя Дарья Железнякова проведёт следующий поединок 8 ноября на турнире UFC Fight Night 264 в Лас-Вегасе (США). Об этом сообщает издание Ag Fight. Соперницей россиянки должна стать Луана Сантос.

Напомним, Железнякова последний поединок провела на турнире UFC on ABC 8 в Баку, где победила единогласным решением судей Мелиссу Маллинс (Англия).

Дарье 29 лет. В качестве профессионального бойца смешанных единоборств россиянка дебютировала в июле 2019 года, а в UFC Железнякова пришла в марте 2024 года.

Луана Сантос в последнем поединке победила Тайнару Лисбоа, бой состоялся 17 мая 2025 года. Всего на её счету девять побед и два поражения.