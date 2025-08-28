Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

Дарья Железнякова вернётся в октагон 8 ноября, известна соперница — Ag Fight

Дарья Железнякова вернётся в октагон 8 ноября, известна соперница — Ag Fight
Комментарии

Российский боец женского легчайшего дивизиона UFC 29-летняя Дарья Железнякова проведёт следующий поединок 8 ноября на турнире UFC Fight Night 264 в Лас-Вегасе (США). Об этом сообщает издание Ag Fight. Соперницей россиянки должна стать Луана Сантос.

Напомним, Железнякова последний поединок провела на турнире UFC on ABC 8 в Баку, где победила единогласным решением судей Мелиссу Маллинс (Англия).

Дарье 29 лет. В качестве профессионального бойца смешанных единоборств россиянка дебютировала в июле 2019 года, а в UFC Железнякова пришла в марте 2024 года.

Луана Сантос в последнем поединке победила Тайнару Лисбоа, бой состоялся 17 мая 2025 года. Всего на её счету девять побед и два поражения.

Материалы по теме
Месть русских женщин удалась. Железнякова избила британку и взяла реванш
Месть русских женщин удалась. Железнякова избила британку и взяла реванш
Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android